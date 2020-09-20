На думку аналітика Єгора Комова, вже в грудні на ринку вартість кубометра газу може скласти 7 грн.
Дивися повний текст Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:19
Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців
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Дивися повний текст Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:32
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