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Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:19
Пропонуємо до обговорення:
На думку аналітика Єгора Комова, вже в грудні на ринку вартість кубометра газу може скласти 7 грн.
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R2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:19
эпоха бедности заканчивается и начинается эпоха нищеты...
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Тракторист
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:32
Тракторист написав:
эпоха бедности заканчивается и начинается эпоха нищеты...
Голого раздеть невозможно (Плавт). А беспредел ещё впереди, увы.
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Деньги
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:22
Кто хотел - давно уже от газа отказался.
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N0mad
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Додано: Суб 10 жов, 2020 13:01
N0mad написав:
Кто хотел - давно уже от газа отказался.
Ну откажись от газа в квартире в пользу дров
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Суб 10 жов, 2020 17:34
summacut написав: N0mad написав:
Кто хотел - давно уже от газа отказался.
Ну откажись от газа в квартире в пользу дров
почему же вы так сужаете круг альтернатив - кроме дров можно ещё перейти на кизяки и солому...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:35
N0mad
Ну да, в многоквартирном доме особенно откажешься, ага.
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75stasstas75
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