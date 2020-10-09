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Банки змусять іноземних
інвесторів йти в арбітраж проти...

Банки змусять іноземних інвесторів йти в арбітраж проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:54

Банки змусять іноземних інвесторів йти в арбітраж проти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йшлося на спільній прес-конференції провідних асоціацій галузі відновлюваних джерел України.

Дивися повний текст Банки змусять іноземних інвесторів йти в арбітраж проти України вже в листопаді, - асоціації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:54

А заплатить в кінцевому результаті за "легковажність" ze-уряду простий "пересічний"...І найкумеднішим є те , що левову частку заплатять якраз 73,22% "ze-виборців" )))...
papirosnikotinys
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