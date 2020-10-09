Про це йшлося на спільній прес-конференції провідних асоціацій галузі відновлюваних джерел України.
Дивися повний текст Банки змусять іноземних інвесторів йти в арбітраж проти України вже в листопаді, - асоціації.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:54
Банки змусять іноземних інвесторів йти в арбітраж проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки змусять іноземних інвесторів йти в арбітраж проти України вже в листопаді, - асоціації.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:54
А заплатить в кінцевому результаті за "легковажність" ze-уряду простий "пересічний"...І найкумеднішим є те , що левову частку заплатять якраз 73,22% "ze-виборців" )))...
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