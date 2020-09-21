RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"АрселорМіттал" інвестує $250
мільйонів у будівництво...

"АрселорМіттал" інвестує $250 мільйонів у будівництво...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:19

"АрселорМіттал" інвестує $250 мільйонів у будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили керівники підприємства під час урочистої закладки символічного першого каменю 8 жовтня.

Дивися повний текст \"АрселорМіттал\" інвестує $250 мільйонів у будівництво нової фабрики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90650
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1... 1, 2
R2 » П'ят 02 жов, 2020 09:38
17 944
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 12:39
moguesoft
Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100...
R2 » Вів 22 вер, 2020 14:23
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 14:23
anton_gms
Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію...
R2 » Пон 21 вер, 2020 20:33
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 20:33
ritter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.