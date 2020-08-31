Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №3014 "Про електронні комунікації".
Дивися повний текст Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими правилами.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:24
Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими правилами.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:24
без “пакетов”. Документ предусматривает право абонента платить только за необходимые услуги (например, только “за минуты”, а не смс и интернет, которые не используются, но включены в “тарифный пакет”).
Это смогут легко обходить. Будет тариф как у Lifecell "Единый" - 1 грн./мин. на все номера по Украине (но правда честная посекундка). Т.е. вроде и можно отдельно услугой воспользоваться, но цена... Поэтому люди будут брать пакет.
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:00
Re: Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими
Как это увязывается с тем что в ЕС услуги мобильных операторов продаются именно как привычные нам пакеты и нет возможности собрать хотя бы что-то похожее на пакет Хендмейд лайфсела когда в услуги выбирает именно клиент?
Похожу всё это затеяно чтобы втихую впендюрить ещё один налог, теперь на интернет. Под соусом обеспечения интернетом полвареничных селян на дальних хуторах.
Mind the gap.
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