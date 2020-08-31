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Мобільні оператори та провайдери
працюватимуть за новими...

Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:24

Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №3014 "Про електронні комунікації".

Дивися повний текст Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:24

без “пакетов”. Документ предусматривает право абонента платить только за необходимые услуги (например, только “за минуты”, а не смс и интернет, которые не используются, но включены в “тарифный пакет”).

Это смогут легко обходить. Будет тариф как у Lifecell "Единый" - 1 грн./мин. на все номера по Украине (но правда честная посекундка). Т.е. вроде и можно отдельно услугой воспользоваться, но цена... Поэтому люди будут брать пакет.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:00

Re: Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими

За словами співавтора документа і парламентарія від Слуги народу” Олександра Федієнка, ухвалення цього законопроєкту було однією з вимог Європейського Союзу.


без “пакетів”


Как это увязывается с тем что в ЕС услуги мобильных операторов продаются именно как привычные нам пакеты и нет возможности собрать хотя бы что-то похожее на пакет Хендмейд лайфсела когда в услуги выбирает именно клиент?

Що стосується географічної недоступності інтернету, то держава буде визначати території, де його немає, і забезпечувати громадянам доступ до “всесвітньої павутини”.


Похожу всё это затеяно чтобы втихую впендюрить ещё один налог, теперь на интернет. Под соусом обеспечения интернетом полвареничных селян на дальних хуторах.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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