Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими...

Додано: Суб 10 жов, 2020 12:06

Джон написав: Я купил пакет 1 Гиг интернета за 5 зл и тут хоп карантин.. там еще 700Мб осталось и они до сих пор не пропали... поеду потрачу когда смогу Я купил пакет 1 Гиг интернета за 5 зл и тут хоп карантин.. там еще 700Мб осталось и они до сих пор не пропали... поеду потрачу когда смогу

пакет odNowa.

В новости же говорится что клиент сможет выбирать услуги без пакетов

Этот не-пакет называетсяВпрочем ты сам в конце это и написал. У меня точно такой же плей, к слову.Это не то о чём идёт речь в новости : тут ты как клиент в рамках пакета покупаешь какую-то усугу и пользуешься ей до момента пока она не исчерпается (но не дольше года, а кроме этого платишь 2, а с сентября уже 3 злотых за неактивность). Потому что этот пакет сделан с прицелом на заробитчан, особенно украинцев (там даже есть дешевые звонки в Украину, не так ли?), хотя конечно и поляк может им пользоваться. И эта ориентированность отражается как раз в том что можно купить гигабайты и пользоваться ими с произвольными перерывами на протяжении года, пока они не закончатся.Но у того же Плея есть и предоплаченные (Solo S, Solo M, Solo L, Solo XL, Rodzina) и контрактные пакеты без таких фишек со стандартым "вы получаете 10/15/белимит ГБ на месяц" без переноса оставшегося трафика на следующий период - эти пакеты рассчитаны на постоянно пользующихся услугой, тоесть на поляков и прочих кто постоянно живет в Польше, а не приезжает на заработки или учёбу.И кроме этого так же есть безлимитные пакеты интернета на день, неделю, месяц которые можно купить отдельно если надо только интернет и много или только звонки. Но это всё равно пакеты услуги с органиченным сроком действия, без переноса остатка на будущие периоды как в твоём и моём odNowa.потому что вроде бы так сделано в ЕС. Но в ЕС не так. Там точно такие же пакеты. Может какой-то из операторов и предлагает что-то типа лайфовского хендмейда, но всё равно это лишь один из операторов, а не все подряд.