Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №3014 "Про електронні комунікації".
Дивися повний текст Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими правилами.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:24
Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими правилами.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:24
без “пакетов”. Документ предусматривает право абонента платить только за необходимые услуги (например, только “за минуты”, а не смс и интернет, которые не используются, но включены в “тарифный пакет”).
Это смогут легко обходить. Будет тариф как у Lifecell "Единый" - 1 грн./мин. на все номера по Украине (но правда честная посекундка). Т.е. вроде и можно отдельно услугой воспользоваться, но цена... Поэтому люди будут брать пакет.
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:00
Re: Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими
Как это увязывается с тем что в ЕС услуги мобильных операторов продаются именно как привычные нам пакеты и нет возможности собрать хотя бы что-то похожее на пакет Хендмейд лайфсела когда в услуги выбирает именно клиент?
Похожу всё это затеяно чтобы втихую впендюрить ещё один налог, теперь на интернет. Под соусом обеспечения интернетом полвареничных селян на дальних хуторах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 10 жов, 2020 11:20
Re: Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими
Вы не путайте хрен с пальцем. У меня симка от польского Play na Kartę за передоплатою odNOWA. Я купил пакет 1 Гиг интернета за 5 зл и тут хоп карантин.. там еще 700Мб осталось и они до сих пор не пропали... поеду потрачу когда смогу. Тем есть пакеты ограниченные по времени но это не принужденно а по желанию. Можете вообще ничего не покупать .. главное в месяц хоть пару грошей движение по счету было.
Да сами в конце концов сравните цены и сроки действия пакетов
Додано: Суб 10 жов, 2020 12:06
Re: Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими
Этот не-пакет называется пакет odNowa. Впрочем ты сам в конце это и написал. У меня точно такой же плей, к слову.
Это не то о чём идёт речь в новости : тут ты как клиент в рамках пакета покупаешь какую-то усугу и пользуешься ей до момента пока она не исчерпается (но не дольше года, а кроме этого платишь 2, а с сентября уже 3 злотых за неактивность). Потому что этот пакет сделан с прицелом на заробитчан, особенно украинцев (там даже есть дешевые звонки в Украину, не так ли?), хотя конечно и поляк может им пользоваться. И эта ориентированность отражается как раз в том что можно купить гигабайты и пользоваться ими с произвольными перерывами на протяжении года, пока они не закончатся.
Но у того же Плея есть и предоплаченные (Solo S, Solo M, Solo L, Solo XL, Rodzina) и контрактные пакеты без таких фишек со стандартым "вы получаете 10/15/белимит ГБ на месяц" без переноса оставшегося трафика на следующий период - эти пакеты рассчитаны на постоянно пользующихся услугой, тоесть на поляков и прочих кто постоянно живет в Польше, а не приезжает на заработки или учёбу.
И кроме этого так же есть безлимитные пакеты интернета на день, неделю, месяц которые можно купить отдельно если надо только интернет и много или только звонки. Но это всё равно пакеты услуги с органиченным сроком действия, без переноса остатка на будущие периоды как в твоём и моём odNowa.
В новости же говорится что клиент сможет выбирать услуги без пакетов потому что вроде бы так сделано в ЕС. Но в ЕС не так. Там точно такие же пакеты. Может какой-то из операторов и предлагает что-то типа лайфовского хендмейда, но всё равно это лишь один из операторов, а не все подряд.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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