Уряд за допомогою проекту Дія.City прагне створити віртуальну вільну економічну зону, куди буде залучати міжнародних інвесторів на дуже вигідних умовах.
Дивися повний текст Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних умовах.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:52
Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних...
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Дивися повний текст Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних умовах.
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