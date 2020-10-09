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Дія.City: Шмигаль планує залучити
інвесторів на вигідних...

Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:52

Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд за допомогою проекту Дія.City прагне створити віртуальну вільну економічну зону, куди буде залучати міжнародних інвесторів на дуже вигідних умовах.

Дивися повний текст Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних умовах.
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