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З початком осені в Україну
повернулася інфляція

З початком осені в Україну повернулася інфляція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 06:02

З початком осені в Україну повернулася інфляція

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5%.

Дивися повний текст З початком осені в Україну повернулася інфляція.
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