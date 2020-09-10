Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5%.
Дивися повний текст З початком осені в Україну повернулася інфляція.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 06:02
З початком осені в Україну повернулася інфляція
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Дивися повний текст З початком осені в Україну повернулася інфляція.
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