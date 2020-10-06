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Криза ринку нерухомості завершиться не раніше 2022 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 жов, 2020 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Світовий ринок нерухомості досягне дна в кінці 2021 року, а почне відновлюватися лише у 2022-му. При цьому показники IV кварталу у багатьох компаній будуть на порядок гірші, ніж сьогодні прогнозують аналітики.
Дивися повний текст Криза ринку нерухомості завершиться не раніше 2022 року - Cushman&Wakefield
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:35
Будет только дорожать уже отменили.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:40
Ну то ж "світовий ринок". А КРЖН - "защитный актив"
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