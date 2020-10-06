Криза ринку нерухомості завершиться не раніше 2022 року...

Додано: Суб 10 жов, 2020 16:06

Рано говорити про дно, якщо криза ще навіть не розпочалася. В США ціни на нерухомість впевнено ідуть вгору, відсоткові ставки за іпотечними кредитами одні із найнижчих в історії, попит набагато перевищує пропозицю. В Україні я теж не бачу щоб ціни падали. Як можна прогнозувати закінчення кризи ринку нерухомості не знаючи коли буде її початок?

Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.