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Едвард Дубинський: економіка США - фінансова бульбашка чи ні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 жов, 2020 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Економічна криза в цьому році в США безпрецедентний за своїми масштабами.
Дивися повний текст Едвард Дубинський: економіка США - фінансова бульбашка чи ні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 14:14
1 квартал 2021 все будет)
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