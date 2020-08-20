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Едвард Дубинський: економіка
США - фінансова бульбашка чи ні

Едвард Дубинський: економіка США - фінансова бульбашка чи ні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:14

Едвард Дубинський: економіка США - фінансова бульбашка чи ні

Пропонуємо до обговорення:
Економічна криза в цьому році в США безпрецедентний за своїми масштабами.

Дивися повний текст Едвард Дубинський: економіка США - фінансова бульбашка чи ні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:14

1 квартал 2021 все будет)
straponesa
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