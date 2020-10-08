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Хто в Україні заробляє більш
ніж 30 тисяч гривень:...

Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:32

Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні понад 30 тисяч гривень можуть заробляти не тільки програмісти, які традиційно очолюють список найбільш високооплачуваних вакансій, а й деякий домашній персонал (робота в будинку забезпеченої сім'ї), медіабайери і аналітики.

Дивися повний текст Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень: названо вакансії.
R2
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Мир уходит в онлайн, это понятно. Но этот онлайн не сможет быть без офлайн. Кто-то должен это саппортить. Когда мир насытится такими специалистами, многие вещи повернутся назад. популярность сантехника вразы возрастет
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:51

  asdrud2016 написав: популярность сантехника вразы возрастет

А они и сейчас популярны. Только достойных маловато. Одни рукожопые и те кто хотят денег урвать.
Зе-Чмо
p_a_l
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