Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...

Додано: Суб 10 жов, 2020 19:35

Gastarbaiter

За програмерів США і про "ІТ бум в Україні":

- студенти США (практикуючі вже після першого року навчання) стартують від 10-12Кбаксів/міс, і це мінімал.

Звідси відповідь проста як 2х2: є ситуативний попит на наших барбершопних ойтішнєгов тільки тому що вони в 1,5-2,0 рази дешевше індусів з Бангалору.



пс. це саме і про скручування електропроводки чи різання заготовок на сидиння для авто. Наша праця набагато дешевша китайської. А ще ж є менша відстань + купа незначних факторів (рівень вищої освіти, спільна історія, христинянська система цінностей етс..)

Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки