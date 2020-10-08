Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...
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В Україні понад 30 тисяч гривень можуть заробляти не тільки програмісти, які традиційно очолюють список найбільш високооплачуваних вакансій, а й деякий домашній персонал (робота в будинку забезпеченої сім'ї), медіабайери і аналітики.
Мир уходит в онлайн, это понятно. Но этот онлайн не сможет быть без офлайн. Кто-то должен это саппортить. Когда мир насытится такими специалистами, многие вещи повернутся назад. популярность сантехника вразы возрастет
asdrud2016 написав:Мир уходит в онлайн, это понятно. Но этот онлайн не сможет быть без офлайн. Кто-то должен это саппортить. Когда мир насытится такими специалистами, многие вещи повернутся назад. популярность сантехника вразы возрастет
Хороший сантехник зарабатывает побольше всяких там аналитиков. Вот только не все хотят целыми днями в канализации ковыряться, ну и руки нужно прямые иметь и голову.
У вищих державних чиновників, суддів, банкірів та інших посадовців із зарплатою більше ніж 47 230 грн сьогодні свято. КСУ своїм рішенням скасував обмеження на виплату зарплат посадовцям у бюджетних установах, суддям, прокурорам, депутатам, працівникам НБУ 10 мінімальними зарплатами
Причем платят эти огромные зарплаты из госбюджета, за счет денег налогоплательщиков.
Gastarbaiter За програмерів США і про "ІТ бум в Україні": - студенти США (практикуючі вже після першого року навчання) стартують від 10-12Кбаксів/міс, і це мінімал. Звідси відповідь проста як 2х2: є ситуативний попит на наших барбершопних ойтішнєгов тільки тому що вони в 1,5-2,0 рази дешевше індусів з Бангалору.
пс. це саме і про скручування електропроводки чи різання заготовок на сидиння для авто. Наша праця набагато дешевша китайської. А ще ж є менша відстань + купа незначних факторів (рівень вищої освіти, спільна історія, христинянська система цінностей етс..)
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки