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Хто в Україні заробляє більш
ніж 30 тисяч гривень:...

Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:32

Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні понад 30 тисяч гривень можуть заробляти не тільки програмісти, які традиційно очолюють список найбільш високооплачуваних вакансій, а й деякий домашній персонал (робота в будинку забезпеченої сім'ї), медіабайери і аналітики.

Дивися повний текст Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень: названо вакансії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:33

Мир уходит в онлайн, это понятно. Но этот онлайн не сможет быть без офлайн. Кто-то должен это саппортить. Когда мир насытится такими специалистами, многие вещи повернутся назад. популярность сантехника вразы возрастет
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:51

  asdrud2016 написав: популярность сантехника вразы возрастет

А они и сейчас популярны. Только достойных маловато. Одни рукожопые и те кто хотят денег урвать.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:03

  asdrud2016 написав:Мир уходит в онлайн, это понятно. Но этот онлайн не сможет быть без офлайн. Кто-то должен это саппортить. Когда мир насытится такими специалистами, многие вещи повернутся назад. популярность сантехника вразы возрастет

Хороший сантехник зарабатывает побольше всяких там аналитиков. Вот только не все хотят целыми днями в канализации ковыряться, ну и руки нужно прямые иметь и голову.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:47

Re: Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...

Доставщик пиццы в США з/п чистыми на руки после всех выплат = $2000. И это там считается чуть выше уровня бомжа.
Давайте дальше заливайте про программистов.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:36

  Grover написав:Доставщик пиццы в США з/п чистыми на руки после всех выплат = $2000. И это там считается чуть выше уровня бомжа.
Давайте дальше заливайте про программистов.

А программисты в США тоже за 2000 в месяц пашут? К чему сравнение с другими странами?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:14

Кто зарабатывает больше 30 тысяч известно:

Конституційний Суд України скасував рішення про обмеження зарплат держслужбовців на рівні 47 тис. грн.

У вищих державних чиновників, суддів, банкірів та інших посадовців із зарплатою більше ніж 47 230 грн сьогодні свято. КСУ своїм рішенням скасував обмеження на виплату зарплат посадовцям у бюджетних установах, суддям, прокурорам, депутатам, працівникам НБУ 10 мінімальними зарплатами


Причем платят эти огромные зарплаты из госбюджета, за счет денег налогоплательщиков.

Спрашивается - при чем тут программисты? :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:35

Gastarbaiter
За програмерів США і про "ІТ бум в Україні":
- студенти США (практикуючі вже після першого року навчання) стартують від 10-12Кбаксів/міс, і це мінімал.
Звідси відповідь проста як 2х2: є ситуативний попит на наших барбершопних ойтішнєгов тільки тому що вони в 1,5-2,0 рази дешевше індусів з Бангалору.

пс. це саме і про скручування електропроводки чи різання заготовок на сидиння для авто. Наша праця набагато дешевша китайської. А ще ж є менша відстань + купа незначних факторів (рівень вищої освіти, спільна історія, христинянська система цінностей етс..)
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:59

kmg

Average base salary:
$75,518 per year

https://www.indeed.com/career/programmer/salaries
Londoner
 
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