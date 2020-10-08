Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...
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ВСЕ доходы в США всегда указываются ДО налога, который у всех индивидуален и зависит от числа детей, иждевенцев, расходов на медицину, кредиты, штат проживания и тд. В среднем по больнице для дохода в $75K уменьшите его на 20%.
В Palo Alto они получают $200K, в fly over states $40K, в среднем, соответственно $75K.