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Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 жов, 2020 04:04
ВСЕ доходы в США всегда указываются ДО налога, который у всех индивидуален и зависит от числа детей, иждевенцев, расходов на медицину, кредиты, штат проживания и тд. В среднем по больнице для дохода в $75K уменьшите его на 20%.
В Palo Alto они получают $200K, в fly over states $40K, в среднем, соответственно $75K.
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Dear_Sir
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Додано: Нед 11 жов, 2020 10:15
Зависит от компании, FAANG компании платят в 2-3 раза больше рынка, но что бы там строить карьеру, вам придется не работать на работе, а жить ею. Выше товарищ писал про 120к для студентов что является отчасти правдой опять же только для FAANG. В большинстве же компаний 120к средняя зп senior для всех штатов кроме Калифорнии (на руки около 70к-80к. В Калифорнии зп повыше, но и стоимость жизни повыше, в результате получаются те же деньги.
Из высоких запрлат сотрудников по найму я бы обсуждал не программеров, а медиков
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oknerbob
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