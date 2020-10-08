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Хто в Україні заробляє більш
ніж 30 тисяч гривень:...

Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 04:04

  p_a_l написав:
  Londoner написав:kmg

Average base salary:
$75,518 per year

https://www.indeed.com/career/programmer/salaries

А чего так мало?
Этот зарабатывает гораздо больше работая с компьютерами или с сетями, я так и не понял точно. Но он сам не программист.
https://www.youtube.com/channel/UC3OtKS ... k8P1mVi43w


ВСЕ доходы в США всегда указываются ДО налога, который у всех индивидуален и зависит от числа детей, иждевенцев, расходов на медицину, кредиты, штат проживания и тд. В среднем по больнице для дохода в $75K уменьшите его на 20%.

В Palo Alto они получают $200K, в fly over states $40K, в среднем, соответственно $75K.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:15

Re: Хто в Україні заробляє більш ніж 30 тисяч гривень:...

Зависит от компании, FAANG компании платят в 2-3 раза больше рынка, но что бы там строить карьеру, вам придется не работать на работе, а жить ею. Выше товарищ писал про 120к для студентов что является отчасти правдой опять же только для FAANG. В большинстве же компаний 120к средняя зп senior для всех штатов кроме Калифорнии (на руки около 70к-80к. В Калифорнии зп повыше, но и стоимость жизни повыше, в результате получаются те же деньги.
Из высоких запрлат сотрудников по найму я бы обсуждал не программеров, а медиков
oknerbob
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