Уже в цьому місяці починається новий опалювальний сезон, і українцям доведеться більше платити за комунальні послуги.
Дивися повний текст Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться тарифи на комуналку з настанням холодів.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:37
Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться тарифи на комуналку з настанням холодів.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:37
ВРАНЬЕ! НИЧЕГО НИКОГДА НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ! Яркий пример, у меня стоит индивидуальный счетчик тепла, я был просто рад, когда сравнивал платежки с теми у кого его не было. Вчера пришла квитанция на 5000 грн, мол перерасчет. Облом еще тот, это та самая экономия, которая была в зимний период, если нет счетчика. И что интересно и для кого станет дешевле?! Проблемы ТЕПЛОЭНЕРГО, точнее их неэффективность и неспособность модернизироваться перекладываются на плечи населения. И так будет дальше, т.к. альтернивы монополисту нет.
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:26
о снижении тарифов на тепло тянет максимум на предвыборное обещание...
Додано: Нед 11 жов, 2020 06:02
Ну, как сказать. В нашем городке снижение цены на гигакалорию процентов на 30 - это уже свершившийся факт. Правда, гигакалорию из моего котла в 2 с небольшим раза дешевле
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 11 жов, 2020 06:06
Ну так задайте вопрос поставщику. Просто так несколько гигакалорий не навешивают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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