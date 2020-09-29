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Газ подорожчає, а опалення
подешевшає. Як зміняться...

Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:37

Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться...

Пропонуємо до обговорення:
Уже в цьому місяці починається новий опалювальний сезон, і українцям доведеться більше платити за комунальні послуги.

Дивися повний текст Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться тарифи на комуналку з настанням холодів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:37

ВРАНЬЕ! НИЧЕГО НИКОГДА НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ! Яркий пример, у меня стоит индивидуальный счетчик тепла, я был просто рад, когда сравнивал платежки с теми у кого его не было. Вчера пришла квитанция на 5000 грн, мол перерасчет. Облом еще тот, это та самая экономия, которая была в зимний период, если нет счетчика. И что интересно и для кого станет дешевле?! Проблемы ТЕПЛОЭНЕРГО, точнее их неэффективность и неспособность модернизироваться перекладываются на плечи населения. И так будет дальше, т.к. альтернивы монополисту нет.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:26

о снижении тарифов на тепло тянет максимум на предвыборное обещание...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 06:02

  Тракторист написав:о снижении тарифов на тепло тянет максимум на предвыборное обещание...

Ну, как сказать. В нашем городке снижение цены на гигакалорию процентов на 30 - это уже свершившийся факт. Правда, гигакалорию из моего котла в 2 с небольшим раза дешевле :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 06:06

  asdrud2016 написав:ВРАНЬЕ! НИЧЕГО НИКОГДА НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ! Яркий пример, у меня стоит индивидуальный счетчик тепла, я был просто рад, когда сравнивал платежки с теми у кого его не было. Вчера пришла квитанция на 5000 грн, мол перерасчет. Облом еще тот, это та самая экономия, которая была в зимний период, если нет счетчика. И что интересно и для кого станет дешевле?! Проблемы ТЕПЛОЭНЕРГО, точнее их неэффективность и неспособность модернизироваться перекладываются на плечи населения. И так будет дальше, т.к. альтернивы монополисту нет.

Ну так задайте вопрос поставщику. Просто так несколько гигакалорий не навешивают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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