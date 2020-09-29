Уже в цьому місяці починається новий опалювальний сезон, і українцям доведеться більше платити за комунальні послуги.
Дивися повний текст Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться тарифи на комуналку з настанням холодів.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:37
Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться...
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Дивися повний текст Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться тарифи на комуналку з настанням холодів.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:37
ВРАНЬЕ! НИЧЕГО НИКОГДА НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ! Яркий пример, у меня стоит индивидуальный счетчик тепла, я был просто рад, когда сравнивал платежки с теми у кого его не было. Вчера пришла квитанция на 5000 грн, мол перерасчет. Облом еще тот, это та самая экономия, которая была в зимний период, если нет счетчика. И что интересно и для кого станет дешевле?! Проблемы ТЕПЛОЭНЕРГО, точнее их неэффективность и неспособность модернизироваться перекладываются на плечи населения. И так будет дальше, т.к. альтернивы монополисту нет.
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:26
о снижении тарифов на тепло тянет максимум на предвыборное обещание...
Додано: Нед 11 жов, 2020 02:55
asdrud2016 Почему враньё ? Сколько за газ платили в том году в октябре и сколько сейчас? Все подешевело. Не только газ, а и картофель и овощи. не нрапвится? Чемодан -вокзал- расия...
Додано: Нед 11 жов, 2020 06:02
Ну, как сказать. В нашем городке снижение цены на гигакалорию процентов на 30 - это уже свершившийся факт. Правда, гигакалорию из моего котла в 2 с небольшим раза дешевле
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 11 жов, 2020 06:06
Ну так задайте вопрос поставщику. Просто так несколько гигакалорий не навешивают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:29
Дороговизна отопления - это на 80% вина нашего менталитета.
Даже когда ставят счётчики тепла, то люди не очень ощущают экономию. Знаете почему? Всё просто: народ регулирует температуру в помещении с помощью окна, а не краника на батарее (которого у большинства даже нет), не хотят утеплять свои квартиры, хотя до сих пор есть возможность взять "Тёплый кредит", не хотят создавать осмд и утеплить подъезды...
У нас осмд и мы провели много мероприятий для уменьшения теплопотерь. Даже есть человек (на зарплате), который занимается конкретно нашим теплом в отопительный сезон. Итог: счёт за квартиру 80м2 - около 1000 грн.
Если у кого не подешевело, то ищите проблему в своей голове и лени ваших жильцов.
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