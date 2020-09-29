Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться...

Додано: Нед 11 жов, 2020 11:29

Дороговизна отопления - это на 80% вина нашего менталитета.

Даже когда ставят счётчики тепла, то люди не очень ощущают экономию. Знаете почему? Всё просто: народ регулирует температуру в помещении с помощью окна, а не краника на батарее (которого у большинства даже нет), не хотят утеплять свои квартиры, хотя до сих пор есть возможность взять "Тёплый кредит", не хотят создавать осмд и утеплить подъезды...

У нас осмд и мы провели много мероприятий для уменьшения теплопотерь. Даже есть человек (на зарплате), который занимается конкретно нашим теплом в отопительный сезон. Итог: счёт за квартиру 80м2 - около 1000 грн.

Если у кого не подешевело, то ищите проблему в своей голове и лени ваших жильцов.