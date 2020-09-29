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Газ подорожчає, а опалення
подешевшає. Як зміняться...

Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:29

  summacut написав:
  Тракторист написав:о снижении тарифов на тепло тянет максимум на предвыборное обещание...

Ну, как сказать. В нашем городке снижение цены на гигакалорию процентов на 30 - это уже свершившийся факт. Правда, гигакалорию из моего котла в 2 с небольшим раза дешевле :)

и сколько стоит гигакалоря после снижения цены? может быть просто перед этим цена на неё была завышена раза в 1,5?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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