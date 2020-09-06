|
|
|
Статки мільярдерів світу досягли рекордних $10,2 трлн -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:29
Пропонуємо до обговорення:
Сукупні статки всіх доларових мільярдерів у світі на кінець липня поточного року досягло рекордних $ 10,2 трлн завдяки V-образним відновленню вартості активів.
Дивися повний текст Статки мільярдерів світу досягли рекордних $10,2 трлн - дослідження
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90658
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|