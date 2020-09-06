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Статки мільярдерів світу досягли
рекордних $10,2 трлн -...

Статки мільярдерів світу досягли рекордних $10,2 трлн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:29

Статки мільярдерів світу досягли рекордних $10,2 трлн -...

Пропонуємо до обговорення:
Сукупні статки всіх доларових мільярдерів у світі на кінець липня поточного року досягло рекордних $ 10,2 трлн завдяки V-образним відновленню вартості активів.

Дивися повний текст Статки мільярдерів світу досягли рекордних $10,2 трлн - дослідження.
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