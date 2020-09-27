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Кому можуть відмовити у
пенсії і як цього уникнути

Кому можуть відмовити у пенсії і як цього уникнути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:40

Кому можуть відмовити у пенсії і як цього уникнути

Пропонуємо до обговорення:
В українців пенсії можуть забрати за цілою низкою причин.

Дивися повний текст Кому можуть відмовити у пенсії і як цього уникнути.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:40

“Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за рубежом"

И с таким кидаловом они ещё чего-то хотят от людей, чтобы вносили в ПФ деньги?!
Это абсолютно не их дело где человек проводит свою старость. Если он свою пенсию заработал - вынь и полож полагащиеся ему пенсионные выплаты и точка.
Grover
 
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