В українців пенсії можуть забрати за цілою низкою причин.
Дивися повний текст Кому можуть відмовити у пенсії і як цього уникнути.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 17:40
Кому можуть відмовити у пенсії і як цього уникнути
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому можуть відмовити у пенсії і як цього уникнути.
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:40
“Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за рубежом"
И с таким кидаловом они ещё чего-то хотят от людей, чтобы вносили в ПФ деньги?!
Это абсолютно не их дело где человек проводит свою старость. Если он свою пенсию заработал - вынь и полож полагащиеся ему пенсионные выплаты и точка.
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:51
Ай, как интересно получается. Короче, чем раньше выедешь - тем лучше.
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