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Як зберегти гроші в пандемію:
5 порад від Уоррена Баффета

Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:50

Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета

Пропонуємо до обговорення:
Ось що він порадив робити, щоб впоратися з фінансовою кризою.

Дивися повний текст Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:50

Во что вклалывать он так и не сказал.
Investor_K
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