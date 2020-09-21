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Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:50
Пропонуємо до обговорення:
Ось що він порадив робити, щоб впоратися з фінансовою кризою.
Дивися повний текст Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета
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Додано: Суб 10 жов, 2020 19:50
Во что вклалывать он так и не сказал.
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Джон
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