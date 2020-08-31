Міністерство юстиції України нагадало про те, як перевірити, чи відкриті проти вас виконавчі провадження.
Дивися повний текст Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі провадження.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:10
Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі провадження.
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:10
Было бы отлично,если б в министерстве ещё сказали,где ж людям устроиться на работу,чтоб погасить долги. А то замкнутый круг получается - чтоб отдать долги нужно работать,а,чтоб взяли на работу нужно отдать долги,потому что с долгами тебя никуда не берут. Парадокс!!!!! Хотя на ум приходят совсем другие слова!
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