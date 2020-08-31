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Реєстр боржників: як перевірити,
чи відкриті виконавчі...

Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:10

Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України нагадало про те, як перевірити, чи відкриті проти вас виконавчі провадження.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:10

Было бы отлично,если б в министерстве ещё сказали,где ж людям устроиться на работу,чтоб погасить долги. А то замкнутый круг получается - чтоб отдать долги нужно работать,а,чтоб взяли на работу нужно отдать долги,потому что с долгами тебя никуда не берут. Парадокс!!!!! Хотя на ум приходят совсем другие слова!
aainna966
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:53

Кто знает , регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, это тоже самое что и идентификационный номер для физ особ ?? Спасибо..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:10

До відома громадян повідомляю, що за судовими справами держустанови накладають арешт на нерухоме або рухоме майно автоматично.
А от зняти арешт, якщо ви виграли суд, держустанови автоматично, за рішенням суду, не знімають. Треба з ухвалою суду йти до нотаріуса, платити гроші за його роботу і тільки тоді він знімає арешт.
gennadijtlustenko
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 04:10

  aainna966 написав:Было бы отлично,если б в министерстве ещё сказали,где ж людям устроиться на работу,чтоб погасить долги. А то замкнутый круг получается - чтоб отдать долги нужно работать,а,чтоб взяли на работу нужно отдать долги,потому что с долгами тебя никуда не берут. Парадокс!!!!! Хотя на ум приходят совсем другие слова!

Да, было бы отлично. А если бы ещё там блинами и пирогами угощали вообще бы такому министерству цены не было.
Dear_Sir
 
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