Міністерство юстиції України нагадало про те, як перевірити, чи відкриті проти вас виконавчі провадження.
Дивися повний текст Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі провадження.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:10
Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реєстр боржників: як перевірити, чи відкриті виконавчі провадження.
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:10
Было бы отлично,если б в министерстве ещё сказали,где ж людям устроиться на работу,чтоб погасить долги. А то замкнутый круг получается - чтоб отдать долги нужно работать,а,чтоб взяли на работу нужно отдать долги,потому что с долгами тебя никуда не берут. Парадокс!!!!! Хотя на ум приходят совсем другие слова!
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:53
Кто знает , регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, это тоже самое что и идентификационный номер для физ особ ?? Спасибо..
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:10
До відома громадян повідомляю, що за судовими справами держустанови накладають арешт на нерухоме або рухоме майно автоматично.
А от зняти арешт, якщо ви виграли суд, держустанови автоматично, за рішенням суду, не знімають. Треба з ухвалою суду йти до нотаріуса, платити гроші за його роботу і тільки тоді він знімає арешт.
Додано: Нед 11 жов, 2020 04:10
Да, было бы отлично. А если бы ещё там блинами и пирогами угощали вообще бы такому министерству цены не было.
Додано: Нед 11 жов, 2020 08:08
Так и есть , устроился на работу , думал будут выщитывать 25 процентов , по тихонько выплатится , та фиг там , по блокировали и кредитки и зарплатные карточки , теперь плюс ещё один долг на кредитки , и без работы , потому как все на карточки бросают зарплату , хожу бомжую .
Додано: Нед 11 жов, 2020 22:18
Така сама фігня, поблокували всі рахунки навіть зарплатний, і наярюють "погасіть будьласка борги", міністерство ДЕБІЛОВ
Додано: Нед 11 жов, 2020 23:56
Министерство Сороса , под предводительством зелёного чучела , если судом не подтверждена законность долга , тоже платить ?
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