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Рейтинг українських міст
за вартістю життя: де...

Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:57

Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на товари та послуги в різних містах Україні різняться.

Дивися повний текст Рейтинг українських міст за вартістю життя: де найдешевше, а де найдорожче.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:57

Черкасская область на 1-м месте, а город Киев - на 2. Мне одной это кажется странным?
Lady_N
 
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