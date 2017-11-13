Ціни на товари та послуги в різних містах Україні різняться.
Дивися повний текст Рейтинг українських міст за вартістю життя: де найдешевше, а де найдорожче.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:57
Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг українських міст за вартістю життя: де найдешевше, а де найдорожче.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:57
Черкасская область на 1-м месте, а город Киев - на 2. Мне одной это кажется странным?
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:05
Re: Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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