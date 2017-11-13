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Рейтинг українських міст
за вартістю життя: де...

Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:57

Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на товари та послуги в різних містах Україні різняться.

Дивися повний текст Рейтинг українських міст за вартістю життя: де найдешевше, а де найдорожче.
R2
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Черкасская область на 1-м месте, а город Киев - на 2. Мне одной это кажется странным?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:05

Re: Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 22:37

Ну так и 7400 для Киева это не деньги. На них месяц, даже с тем что есть свое жилье - не проживеш.
kemeron1990
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