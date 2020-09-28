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Гривня в 2020 році знеціниться на 18% - опитування Reuters
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 жов, 2020 08:35
Пропонуємо до обговорення:
За прогнозами аналітиків, курс гривні до кінця року може впасти до 29 за долар США.
Дивися повний текст Гривня в 2020 році знеціниться на 18% - опитування Reuters
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