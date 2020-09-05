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У що готові інвестувати
читачі Finance.ua (опитування)

У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 08:47

У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua вирішив запитати у своїх читачів, куди вони готові вкладати кошти, щоб їх примножити.

Дивися повний текст У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування).
R2
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"золото ... находится на историческом максимуме" - это всё, что нужно знать об инвестировании в золото сегодня.
Grover
 
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Grover, и акции, и биткоин тоже))) Но, печатный станок не останавливается! И скорость этой "допечатки" гораздо выше процентов по депозитам.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:52

Re: У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)

  vitaliian написав:Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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