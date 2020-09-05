Finance.ua вирішив запитати у своїх читачів, куди вони готові вкладати кошти, щоб їх примножити.
Дивися повний текст У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 жов, 2020 08:47
У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування).
Додано: Нед 11 жов, 2020 08:47
"золото ... находится на историческом максимуме" - это всё, что нужно знать об инвестировании в золото сегодня.
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:47
Grover, и акции, и биткоин тоже))) Но, печатный станок не останавливается! И скорость этой "допечатки" гораздо выше процентов по депозитам.
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:52
Re: У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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