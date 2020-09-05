Finance.ua вирішив запитати у своїх читачів, куди вони готові вкладати кошти, щоб їх примножити.
Дивися повний текст У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 жов, 2020 08:47
У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування).
Додано: Нед 11 жов, 2020 08:47
"золото ... находится на историческом максимуме" - это всё, что нужно знать об инвестировании в золото сегодня.
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:47
Grover, и акции, и биткоин тоже))) Но, печатный станок не останавливается! И скорость этой "допечатки" гораздо выше процентов по депозитам.
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:52
Re: У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:04
Да, главное это доступность инвестирования. И обычный человек, которому повезло с зарплатой, и который не уверен, что это везение будет вечно — хочет вложиться во что-то, для пассивного дохода. Но без консультантов (которые обещают золотые горы, а при этом в кризис ни за что не отвечают) в некоторые инвестиции сложно самому зайти. Хоть они и профессионалы, но инвестирование своих и чужих денег происходит по-разному, имея один и тот же накопленный опыт. Хорошая
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:24
Re: У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
А вкладываться почти и некуда. Депо сейчас практически инфляцию не покрывают. ОВГЗ не всем доступно и понятно но как вариант..золото.. да и все. Другие металлы типа серебра, платины или палладия, практически невозможно использовать в наших условиях. Купить еще кое как можно но вот продать... Акции в условиях олигархического неофеодализма с его рейдерскими захватами и отжимами .. рискованный и тем более никак не долгосрочный источник инвестирования..
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:39
Re: У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 12 жов, 2020 09:27
swan forever - осторожно это петух! Пишет в ЛС с признанием что трансвестит и предлагает интим услуги! (Не шутка)
Додано: Пон 12 жов, 2020 09:39
Re: У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:30
Колись для золота 174грн/грам був максимумом. Тому особисто я віддаю перевагу ЛИШЕ металу на відміну від паперів, або чогось віртуального.
Вклавши у срібло у березні поточного року я вже отримав маржу у 100%. Що ще може дати такий прибуток?
Особисто я інвестую собі, а не щоб банки заробляли, бо депозит то усього навсього лише відсоток по інфляції.
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