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Рейтинг надійних
французьких автомобілів

Рейтинг надійних французьких автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:01

Рейтинг надійних французьких автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
До продукції французького автопрому українці ставляться з обережністю, зате завжди впевнені в надійності японських машин. Експерти склали рейтинг авто французьких марок, не відрізняються за якістю від «японців».

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R2
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