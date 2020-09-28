Виконавчий директор Фонд розвитку підприємництва Руслан Гашев заявив, що йде не "просто з Фонду, а й зі струкури Мінфіну, членом якого був майже 3 роки".
Дивися повний текст Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з посади.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 10:32
Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з...
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Дивися повний текст Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з посади.
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:32
Клоуны и - "чистый" нулевой результат. Покажите -где в этой стране есть нормальное кредитование микробизнеса. О каких результатах - идёт речь? Страна бюрократии и коррупции и безумных законов и постановлений правительства противоречащих один другому. Чиновники ворующие отовсюду деньги, и в первую очередь с тех, кто пытается самостоятельно работать без подачек.
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