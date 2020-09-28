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Виконавчий директор Фонду
розвитку підприємництва йде з...

Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:32

Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор Фонд розвитку підприємництва Руслан Гашев заявив, що йде не "просто з Фонду, а й зі струкури Мінфіну, членом якого був майже 3 роки".

Дивися повний текст Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з посади.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:32

Клоуны и - "чистый" нулевой результат. Покажите -где в этой стране есть нормальное кредитование микробизнеса. О каких результатах - идёт речь? Страна бюрократии и коррупции и безумных законов и постановлений правительства противоречащих один другому. Чиновники ворующие отовсюду деньги, и в первую очередь с тех, кто пытается самостоятельно работать без подачек.
us_capri_123
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