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Як отримувати пенсію
17 тис. гривень

Як отримувати пенсію 17 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:36

Як отримувати пенсію 17 тис. гривень

Пропонуємо до обговорення:
Максимальний розмір пенсії для українців становить близько 17 тис. грн. Щоб її отримати, зарплата повинна бути майже в 4,8 разу більша за середню.

Дивися повний текст Як отримувати пенсію 17 тис. гривень.
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