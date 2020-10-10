Максимальний розмір пенсії для українців становить близько 17 тис. грн. Щоб її отримати, зарплата повинна бути майже в 4,8 разу більша за середню.
Дивися повний текст Як отримувати пенсію 17 тис. гривень.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:36
Як отримувати пенсію 17 тис. гривень
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Дивися повний текст Як отримувати пенсію 17 тис. гривень.
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