Максимальний розмір пенсії для українців становить близько 17 тис. грн. Щоб її отримати, зарплата повинна бути майже в 4,8 разу більша за середню.
Дивися повний текст Як отримувати пенсію 17 тис. гривень.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:36
Як отримувати пенсію 17 тис. гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримувати пенсію 17 тис. гривень.
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:35
Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник :)
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:08
К заголовку статьи надо еще добавить: "Как похудеть обжираясь на ночь, как заработать 1 млн долларов ничего не делая??? Всё это и многое другое, вы можете узнать в нашем замечательном ОП!!!!))))
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