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Як отримувати пенсію 17 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:41
Стаж 31год и зарплата белая ,на руки12т, если проработаю еще 11лет, то по подсчетам 《пенсионного калькулятора》моя пенсия составит аж 2535гр. Очень вдохновляет!
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hitomi_akurako
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