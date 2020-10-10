Як отримувати пенсію 17 тис. гривень

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:41
Стаж 31год и зарплата белая ,на руки12т, если проработаю еще 11лет, то по подсчетам 《пенсионного калькулятора》моя пенсия составит аж 2535гр. Очень вдохновляет!
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:16
И будут получать её бесполезные депутаты, воровитые мэры, продажные судьи, и все остальные нахлебники, у кормушки а людям как был болт так и останется, а все потому, что эти цифры они приняли в раде для СЕБЯ, и под свои зарплаты, т.к. простой рабочий и рабочий руководящего звена и другие предприниматели ну просто не имеют таких белых зарплат в течении 35 лет.
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