Як отримувати пенсію 17 тис. гривень

Додано: Пон 12 жов, 2020 21:20

summacut написав: Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник

Когда-то в конце 90х я покупал квартиру в провинциальном украинском городе. Цены были, скажем, $5,000 а пришел к одному деду и тот заломил $10,000 я перед тем как уйти спросил: "Дед, ты с ума что ли выжил? Чего так много-то?", а он сел на стул, помолчал, поднял палец в потолок и протянул: "А ты знаешь ЧТО такое квартираааа? Это смысл всей жизни.". Дед, ты, конечно, уже помер, но я тебя часто вспоминаю. Я тогда решал уезжать из Украины или нет и моё отвращение к твоим ценностям в жизни сыграло в этом выборе не последнюю роль.