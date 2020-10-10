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Як отримувати пенсію
17 тис. гривень

Як отримувати пенсію 17 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:36

Як отримувати пенсію 17 тис. гривень

Пропонуємо до обговорення:
Максимальний розмір пенсії для українців становить близько 17 тис. грн. Щоб її отримати, зарплата повинна бути майже в 4,8 разу більша за середню.

Дивися повний текст Як отримувати пенсію 17 тис. гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:35

Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник :)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:08

  summacut написав:Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник :)

К заголовку статьи надо еще добавить: "Как похудеть обжираясь на ночь, как заработать 1 млн долларов ничего не делая??? Всё это и многое другое, вы можете узнать в нашем замечательном ОП!!!!))))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:40

  svetoch-10 написав:
  summacut написав:Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник :)

К заголовку статьи надо еще добавить: "Как похудеть обжираясь на ночь, как заработать 1 млн долларов ничего не делая??? Всё это и многое другое, вы можете узнать в нашем замечательном ОП!!!!))))

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ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:04

Цвет сайта в цвет правительства. Это пишет не юрист , а артист. Забыло написать о том , что играет роль отраслевой коэффициент . Я его узнал это пишет друг вождя , юзик , который умёт продавать на новом рабочем месте билеты. Такой себе старший билетный распространитель , который думает тузиком.
igorekp2015
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 03:23

Описали хорошо все, только вот то, что пенсионный фонд ворует года не описали причем без основательно практически у всех
sergienkovv60
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:33

Все вранье сплошное. У меня и коэффициент 2 был и стаж больше 40 лет и в результате даже 4000 тысяч нет.
tamarakd
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:41

Стаж 31год и зарплата белая ,на руки12т, если проработаю еще 11лет, то по подсчетам 《пенсионного калькулятора》моя пенсия составит аж 2535гр. Очень вдохновляет!
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:20

  summacut написав:Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник :)


Когда-то в конце 90х я покупал квартиру в провинциальном украинском городе. Цены были, скажем, $5,000 а пришел к одному деду и тот заломил $10,000 я перед тем как уйти спросил: "Дед, ты с ума что ли выжил? Чего так много-то?", а он сел на стул, помолчал, поднял палец в потолок и протянул: "А ты знаешь ЧТО такое квартираааа? Это смысл всей жизни.". Дед, ты, конечно, уже помер, но я тебя часто вспоминаю. Я тогда решал уезжать из Украины или нет и моё отвращение к твоим ценностям в жизни сыграло в этом выборе не последнюю роль.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:28

  summacut написав:Можно быть украинцем со средней зарплатой в 53 тыс. и стажем в 35 лет. А можно просто откладывать по несколько сотен долларов с зарплаты и к 35 годам стажа купить несколько квартир в своем городе и с аренды иметь те же 17 тыс. Но, в этом случае, после смерти детям останутся квартиры, а не залупа на воротник :)

Сцуко до слез. Мужик. ты крут. Лучшее что я читал за этот год на этом форуме. Жизненно. Залупа на воротник, ОРУ ПРОСТО :D
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