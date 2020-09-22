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Gucci почав продавати сукню для чоловіків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Знаменитий італійський будинок Gucci розпочав продаж сукні для чоловіків. Воно являє собою картате бавовняне плаття помаранчевого кольору з короткими рукавами, білими стрічкою-пояском, коміром Пітер Пен і перламутровими ґудзиками. Вартість сукні $ 2,2 тис., Відзначає Daily Mail.
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R2
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:05
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:00
Мне вот интересно- вот то, что изображено на фото можно назвать "стильным, красивым мужчиной, которого любая женщина хотела бы видеть отцом своих детей", "который может быть опорой и спутником по жизни"?! Не думаю, что любая женщина в здравом уме хотела бы видеть это инфантильное чудо в платье свои избранником. По-моему, налицо токсичность самого дома мод).
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SMOKE
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