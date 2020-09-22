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Gucci почав продавати
сукню для чоловіків

Gucci почав продавати сукню для чоловіків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:45

Gucci почав продавати сукню для чоловіків

Пропонуємо до обговорення:
Знаменитий італійський будинок Gucci розпочав продаж сукні для чоловіків. Воно являє собою картате бавовняне плаття помаранчевого кольору з короткими рукавами, білими стрічкою-пояском, коміром Пітер Пен і перламутровими ґудзиками. Вартість сукні $ 2,2 тис., Відзначає Daily Mail.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:05

Re: Gucci почав продавати сукню для чоловіків

https://doseng.org/v_mere/76607-vladimi ... yubke.html
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:00

Мне вот интересно- вот то, что изображено на фото можно назвать "стильным, красивым мужчиной, которого любая женщина хотела бы видеть отцом своих детей", "который может быть опорой и спутником по жизни"?! Не думаю, что любая женщина в здравом уме хотела бы видеть это инфантильное чудо в платье свои избранником. По-моему, налицо токсичность самого дома мод).
SMOKE
 
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