Ризик того, що держава в майбутньому не зможе виплачувати пенсії дійсно існує.
Дивися повний текст Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати черговою аферою.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:09
Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати...
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Дивися повний текст Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати черговою аферою.
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