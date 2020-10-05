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Експерт розповів, чому
накопичення пенсій може стати...

Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:09

Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати...

Пропонуємо до обговорення:
Ризик того, що держава в майбутньому не зможе виплачувати пенсії дійсно існує.

Дивися повний текст Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати черговою аферою.
R2
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