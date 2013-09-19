Ризик того, що держава в майбутньому не зможе виплачувати пенсії дійсно існує.
Дивися повний текст Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати черговою аферою.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:09
Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів, чому накопичення пенсій може стати черговою аферою.
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:03
Молодець експерт! Я повністю з ним згоден! :)
Це чергове наї...лово зі сторони держави.
Щоб запрацювала накопичувальна система повинен бути розвинутий фондовий ринок, індустріальна економіка і проривні технології.
Нічого з вищевказаного в нас немає і не буде. Поки між крапельками бігали, повідвалювась усе ..... !!!!
Тому робіть правільни висновки, платіть податки і всі внески! :)
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