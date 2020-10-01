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За 10 років купівельна здатність
пенсіонерів скоротиться...

За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:14

За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.
R2
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Это уже произошло за три года
welmexplus
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.



а я уверен что минимум в два-три раза... :cry:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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