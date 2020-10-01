Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.
Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 19:14
За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:28
а я уверен что минимум в два-три раза...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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