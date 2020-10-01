За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...

Додано: Пон 12 жов, 2020 01:16

R2

Почему не хватает денег для финансирования пенс.фонда? Да потому что бизнес или вовсе не платит налоги, или максимально минимизирует их. При этом используются как внешние офшорные юрисдикции, так и внутренние(ФОПы).

Вторая причина - нелегальное трудоустройство,которое достигло уже масштабов национальной катастрофы, и которое фактически поддерживается бизнесом и всеми правительствами и президентами. Еще одна причина- бардак в системе оплаты труда и премирования руководства гос.предприятий, гос банков, членам различных наглядовых рад, правлений и т.д.-зарплату в 100тыс.грн. они принимают уже как насмешку, и плачутся,что не могут прокормить семью. А ведь есть еще и судейские, прокурорские , которым нужно платить не меньше. Пенсионные взносы в 2020г. платятся из дохода до 75тыс. грн.Все что выше этой суммы налогом не облагается.Все мы, что-то покупая, платим НДС, но есть избранные, так называемые экспортеры ,которым этот НДС возвращают. В 2020г. бюджет пенс. фонда составит 174 млрд.грн.,при этом возврат НДС в 2019г. составил 151 млрд.грн. Так откуда же возьмутся деньги в пенс.фонде?